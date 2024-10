Stand: 08.10.2024 09:38 Uhr Schleswig will das Bürgerforum umsetzen

Die Schleswiger (Kreis Schleswig-Flensburg) Ratsvertreter halten am Bürgerforum fest. Damit bleibt der Plan bestehen, Bücherei, Bürgerbüro, Mobilitätszentrale und Räume für Veranstaltungen am künftigen Innenstadt-Parkhaus unterzubringen. Die CDU-Fraktion hatte zunächst angeregt, dafür stattdessen die leerstehende AOK-Immobilie zu nutzen und somit sechs Millionen Euro zu sparen. Damit würde aber die Innenstadtsanierung um anderthalb Jahre zurückgeworfen, so Bürgermeister Stephan Dose (SPD). Mit nur einer Gegenstimme beschlossen die Ratsvertreter nun, das Bürgerforum weiterhin am Parkhaus zu planen. Das sanierungsbedürftige Parkhaus in Schleswig wird nach aktuellem Stand 2026 abgerissen.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.10.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Schleswig-Flensburg