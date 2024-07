Stand: 26.07.2024 16:21 Uhr Vollsperrung der B207 in Lübeck ab Montag

Wer am kommenden Montag in Lübeck auf der B207 unterwegs ist, muss sich auf Umleitungen und längere Fahrzeiten einstellen. Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein erneuert die beschädigte B207 zwischen der Kronsforder Allee und der Paul-Ehrlich-Straße im Hochschulstadtteil. Es gibt eine Vollsperrung bis voraussichtlich 23. August 2024. Die Umleitung führt an der Anschlussstelle Lübeck-Blankensee, und am Flughafen vorbei über die Ratzeburger Allee, die B75 zur B207 und umgekehrt.

