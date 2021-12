Volleyballer sammeln Geld mit Online-Spendenmarathon Stand: 12.12.2021 00:00 Uhr Zwölf Stunden Live-Sendung am Stück. Damit wollen die Volleyballherren des SV Henstedt-Ulzburg heute Geld für Kinder- und Jugendprojekte sammeln. Zuschalten kann man sich auf der Online-Plattform Twitch.

von Lisa Synowski

Studio einrichten, Technik prüfen, die letzten Regieabläufe besprechen - und all das neben Job und Familie. Viel Schlaf haben Nicolas Fahl, Oliver Kook und Jakovos Libanios in den vergangenen Tagen nicht bekommen. Zum zweiten Mal organisieren die Volleyballherren vom SV Henstedt-Ulzburg in diesem Jahr einen Online-Spendenmarathon. Heute wollen sie zwölf Stunden lang live aus dem Sportland-Fitnessstudio in Henstedt-Ulzburg senden. Als Gäste haben sich die lokale Theatergruppe, eine Marching Band und viele weitere Sport- und Performance-Gruppen angekündigt.

Online-Reichweite sinnvoll nutzen

Die Idee für den Spendenmarathon kam den drei Volleyballern während einer Krisensitzung im vergangenen Herbst. Der Volleyball-Ligabetrieb musste damals wegen der hohen Inzidenzen pausieren. "Das war für uns sehr schade, aber auch für die rund 500 Zuschauerinnen und Zuschauer, die unsere Spiele immer online verfolgt haben", erinnert sich Nicolas Fahl. Denn seit wegen Corona keine Zuschauer mehr erlaubt waren, hatten die Volleyballer ihre Liga-Spiele über den Livestreaming-Dienst Twitch übertragen. Also überlegten die Teamkollegen gemeinsam, wie es weitergehen kann - und hatten schließlich die Idee, ihre Online-Reichweite für den guten Zweck zu nutzen. Innerhalb von wenigen Wochen organisierten sie einen geeigneten Raum, Gäste und die nötige Technik. Die Aktion übertragen sie unter dem Titel "Gemeinsam Gutes". 5.000 Euro sammelten sie gleich im ersten Anlauf für den guten Zweck. In diesem Jahr wollen sie das Ergebnis mindestens verdoppeln, sagt Nicolas Fahl.

Spenden für Kinder- und Jugendorganisationen

Zuschauerinnen und Zuschauer können sich auch in diesem Jahr wieder auf Twitch dazuschalten. Los geht es heute um 9 Uhr. Nach einer Begrüßung folgen im Halbstundentakt bis 21 Uhr neue Programmpunkte. Zeitplan und weitere Infos gibt es auf der Internetseite der Aktion. Spenden kann man über einen Link unter dem Livestream. Das Geld geht in diesem Jahr zu gleichen Teilen an drei Organisationen im Kinder- und Jugendbereich: die Kinder- und Jugendfeuerwehr Henstedt-Ulzburg, das Kinderhospiz Sternenbrücke und den Inklusionsportverein Norderstedt. "Weil Kinder in Corona-Zeiten unserer Meinung nach am meisten gelitten haben", sagt Nicolas Fahl, der wie die meisten seiner Teamkollegen selbst Familienvater ist.

