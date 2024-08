Stand: 26.08.2024 16:26 Uhr Viererteam aus Tornesch gewinnt Musikfilm-Wettbewerb

Die achtjährigen Freunde Karl und Max aus Tornesch im Kreis Pinneberg haben zusammen mit ihren jüngeren Brüdern Bruno und Till den Musikfilm-Wettbewerb "Your Movie - your Message" gewonnen. Das hat die Kreisverwaltung mitgeteilt. Junge Menschen im Alter von sechs bis 25 Jahren konnten sich an der Aktion im Rahmen der Umwelttage des Kreises beteiligen. Sie waren aufgerufen, Musikfilme zu produzieren, die Menschen zu einem nachhaltigen Umdenken anregen.

Thema war Müll auf dem Skatepark in Tornesch

Das Gewinnerteam hat laut Kreis ein Musikvideo gemacht, in dem sie erklären, wie kinderleicht es ist, beispielsweise den Skatepark in Tornesch müllfrei zu hinterlassen. Sie bekommen ein Preisgeld in Höhe von 600 Euro. Die Gewinner werden am Montag, 16. September, im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung durch die stellvertretende Kreispräsidentin Elke Schreiber geehrt. Insgesamt wurden zehn Filme eingereicht.

