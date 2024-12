Stand: 18.12.2024 12:43 Uhr Vier Einbrüche in Husum und Mildstedt an einem Wochenende

Die Kriminalpolizei Husum bittet um Hinweise zu vier Einbrüchen in Husum und Mildstedt (beide Kreis Nordfriesland) am vergangenen Wochenende. Laut Polizei wurden in der Hindenburgstraße und in der Straße Am Lagedeich in Husum sowie in der Straße Osterkerf in Mildstedt Schmuck und Bargeld gestohlen. Die Täter hebelten in allen Fällen Terrassentüren auf. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

