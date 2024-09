Stand: 13.09.2024 09:50 Uhr VfL Lübeck-Schwartau und Phönix Lübeck im Einsatz, VfB am Sonnabend

Nach dem erfolgreichen Start in der 2. Handball-Bundesliga tritt der VfL Lübeck-Schwartau als nächstes am Freitagabend auswärts gegen den TuS N Lübbecke an. Anwurf ist um 20 Uhr. Eine Stunde vorher, um 19 Uhr, trifft Phönix Lübeck in der Fußballregionalliga Nord zu Hause auf Weiche Flensburg. Phönix steht aktuell auf Platz vier der Tabelle. Ligakonkurrent VfB Lübeck spielt am Sonnabend um 15 Uhr auswärts gegen Meppen. Der VfB belegt derzeit Platz zehn der Regionalliga Nord.

