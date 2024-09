Stand: 16.09.2024 09:26 Uhr VfB Lübeck verliert erneut - Phönix siegt im Landesderby

Der VfB Lübeck hat am Wochenende in der Regionalliga Nord eine weitere Niederlage hinnehmen müssen. Die Grün-Weißen verloren auswärts gegen Meppen mit 0:3 und kassierten damit ihre dritte Pleite in Folge. Besser läuft es hingegen für den Stadtrivalen Phönix Lübeck. Die Adler sind seit sieben Spielen ungeschlagen und setzten sich am Freitag im Landesderby mit 2:1 gegen Weiche Flensburg durch.

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck Flensburg