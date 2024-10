Stand: 12.10.2024 14:54 Uhr VfB Lübeck hat finanziell am Abstieg zu knabbern

Nach dem Abstieg in die dritte Liga ist der VfB Lübeck immer noch dabei, sich wirtschaftlich zu sortieren. Die Einnahmen von 8,6 Millionen Euro sind in der dritten Liga laut Verein auf knapp vier Millionen zurückgegangen. Mittlerweile habe man eine Struktur gefunden, die dem Verein gut tue, sagte VfB Vorstand Jan-Uwe Gundel bei der Jahreshauptversammlung in Lübeck am Sonnabend. Trotzdem müsse versucht werden, mehr Mitglieder zu gewinnen und noch mehr Zuschauer bei Heimspielen zu motivieren, ins Stadion an die Lohmühle zu kommen.

Sportvorstand Sebastian Harms zeigte sich überzeugt, dass es dem Verein möglich sei, in absehbarer Zeit wieder aufzusteigen. Die Mannschaft mit vielen jungen Spielern, das habe sich Freitagabend wieder gezeigt, habe Potential.

