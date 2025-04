Stand: 14.04.2025 14:28 Uhr Versuchter Einbruch in Kiel: Zwei Tatverdächtige festgenommen

Am frühen Sonntagmorgen (13.4.) haben Polizeibeamte im Kieler Stadtteil Gaarden zwei junge Männer festgenommen. Nach Angaben der Polizei sollen die Beiden gegen kurz nach 4 Uhr versucht haben, in ein Café am Vinetaplatz einzubrechen. Ein Einwohner beobachtete die Tat und alarmierte die Beamten. Nach einer kurzen Flucht konnten die Polizisten im Pastor-Gosch-Weg einen 24 Jahre alten Mann und in einem Parkhaus in der Schulstraße einen 22-Jährigen festnehmen. Laut Polizei wurde im Café nichts gestohlen. Der Einbruch wurde demnach noch verhindert, bevor sie einsteigen konnten. Gegen die beiden mutmaßlichen Täter wird nun wegen des Versuchs eines besonders schweren Diebstahls ermittelt. Nach Aufnahme der Personalien konnten sie wieder gehen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.04.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel