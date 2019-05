Stand: 31.05.2019 18:04 Uhr

Verschleiß: Weniger Autos dürfen auf Syltshuttle

Wer mit seinem Auto per Syltshuttle auf die Insel will, muss im Moment damit rechnen, dass alles länger dauert als sonst. Denn auf Teilen der oberen Ebenen der Doppelstockwagen der Deutschen Bahn dürfen aktuell keine Autos mehr mitgenommen werden. Das geht aus einem internen Schreiben der Bahn hervor, das NDR Schleswig-Holstein vorliegt. Die Bahn bestätigte das Papier.

Belastung verringert - aufgrund Verschleißerscheinungen

Laut dem Schreiben der Bahn soll zuerst die untere Ebene der Doppelstockwagen beladen werden - und zwar ab sofort. Der Grund: An den Auf- und Abfahrten der oberen Ebene wurden Verschleißerscheinungen bemerkt. Bis alle Doppelstockwagen überholt worden sind, soll die obere Ebene des Autozugs möglichst wenig belastet werden - so steht es in der internen Weisung.

Längere Wartezeiten - vor allem in der Urlaubszeit

Laut der Pressestelle der Bahn werden die Doppelstockwagen nach und nach bis 2023 ins Werk geschickt. Das bedeutet, dass es bis dahin weniger Kapazität auf den Autozügen der DB gibt. Die Bahn rechnet nur mit geringfügigen Einschränkungen. Der Fahrgastverband Pro Bahn sieht das anders. Er geht davon aus, dass bei Vollauslastung täglich Hunderte Fahrzeuge weniger transportiert werden können und befürchtet noch längere Wartezeiten bei der Verladung - zumindest in Spitzenzeiten.

