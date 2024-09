Stand: 11.09.2024 14:32 Uhr Verletzte nach Chlorgasaustritt in Brunsbüttel

Es gibt acht Verletzte nach einem Chlorgasaustritt im Industriepark in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen). Gegen 11.45 Uhr ist laut Polizei in der Fährstraße auf dem Gelände eines Betriebes Chlorgas ausgetreten. Durch die Inhalation des Gases habe es acht Verletzte gegeben, wovon eine Person zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus kam. Der Gasaustritt ist inzwischen gestoppt. Die Polizei in Brunsbüttel hat die Ermittlungen zur Ursache übernommen. Sie schließt ein Fremdeinwirken im Moment aus.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.09.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen