Stand: 03.01.2025 10:42 Uhr Verletzte bei Glätteunfällen auf der A7 und der A23

Schnee und Glätte haben am Freitagmorgen für schwierige Straßenverhältnisse gesorgt. Die Rettungsleitstellen sprachen insgesamt noch von einer ruhigen Lage, es gab jedoch bereits wetterbedingte Unfälle. Auf der A7 wurden zwischen Kaltenkirchen und Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) laut Rettungsleitstelle in der Nacht zwei Personen leicht verletzt. Auf der A23 kollidierte zwischen Horst/Elmshorn (Kreis Pinneberg) und Hohenfelde (Kreis Steinburg) ein Auto auf der glatten Straße mit einem LKW. Dabei wurde die Autofahrerin verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Autobahn war ab 7 Uhr für etwa eine halbe Stunde voll gesperrt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg Kreis Steinburg