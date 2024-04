Stand: 14.04.2024 10:57 Uhr Verkehrsunfall in Elmshorn: Auto bleibt auf Seite liegen

Am Sonntagmorgen ist in Elmshorn (Kreis Pinneberg) ein 23-Jähriger mit seinem Wagen von der Straße Kaltenweise abgekommen und gegen eine Straßenlaterne gefahren. Der Wagen blieb auf der Seite stehen, so die Polizei. Da der Fahrer vermutlich betrunken war, wurde ihm Blut zur Untersuchung abgenommen.

