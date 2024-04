Stand: 05.04.2024 16:12 Uhr Verkehrsbehinderungen durch Autokorso in Lübeck

In Lübeck kann es am Freitag wegen eines Fahrzeugkorsos zu Verkehrsbehinderungen kommen. Zwischen 17 und 18:30 Uhr soll ein Autokorso mit etwa 250 teilnehmenden Fahrzeugen stattfinden, unter dem Motto "Frieden schaffen ohne Waffen". Der Konvoi startet laut Hansestadt vom Busparkplatz an der Musik- und Kongresshalle (MuK) und fährt über die Geniner Straße Richtung Mühlentorteller zur Fackenburger Allee zurück zum Busparkplatz. Nach Angaben der Hansestadt ist der Bus-Parkplatz an der MuK am Freitag und Sonnabend für Busse und Autos gesperrt. Am Sonnabend gibt es dann von 11 Uhr an in der Innenstadt eine Demo, teilt die Stadt Lübeck mit. Auch da kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen.

