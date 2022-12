Verkehr in SH: Rückreisende treffen auf Silvester-Urlauber Stand: 27.12.2022 10:43 Uhr In den nächsten Tagen kann es auf den Straßen Schleswig-Holsteins wieder voll werden. Während viele Menschen aus dem Weihnachtskurzurlaub zurückkehren, brechen Silvester-Urlauber auf. Baustellen, Grenzkontrollen und Zugausfälle erschweren die Situation.

Kaum ist Weihnachten vorbei steht der nächste Anlass zum Verreisen vor der Tür: Silvester. Das macht sich auf den Straßen und Autobahnen in Schleswig-Holstein bemerkbar: Menschen, die Weihnachten verreist waren und nun zurückkehren treffen auf Silvesterurlauber. Allerdings fallen Silvester und Neujahr diesmal komplett auf das Wochenende, was einen Kurzurlaub eher unattraktiv macht.

Laut dem Allgemeinen Deutschen Automobil-Club (ADAC) dürfte es dennoch zu einigen Nadelöhren kommen. An den Baustellen rund um Hamburg, der Rader Hochbrücke sowie am Grenzübergang nach Dänemark auf der A7 könnte es sich demnach in den nächsten Tagen stauen. An der Grenze wird dies weniger am Verkehrsaufkommen als vielmehr an den von der dänischen Regierung angeordneten Grenzkontrollen liegen, die immer wieder für lange Wartezeiten sorgen.

Hohes Aufkommen auch auf Wasser und Schiene

Bei den Autozügen nach Sylt rechnet die Bahn zwar mit Wartezeiten, aber mit keinen größeren Problemen. Es werden aber dennoch Reservierungen empfohlen. Das gilt auch für die Fähren von und nach Föhr und Amrum (beide Kreis Nordfriesland). Wie auch in der Hochsaison werden hier in den nächsten Tagen alle vier Fähren im Einsatz sein.

Problemstrecke: Kiel - Lübeck - Lüneburg

Die Bahnstrecke Kiel - Lübeck - Lüneburg wird momentan nur mit einem abgespeckten Fahrplan befahren. Außerdem sind dort weitere, kurzfristige Zugausfälle möglich. Der neue Betreibererixx Holstein begründet das damit, dass viele Mitarbeiter erkrankt seien. So würden aktuell 13 Prozent der Lokführer ausfallen. Erixx Holstein bittet die Fahrgäste deshalb, generell mehr Zeit einzuplanen und alternative Reisemöglichkeiten zu prüfen.

