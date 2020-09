Stand: 25.09.2020 10:33 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Verhandlungen bis Mitternacht: Mehrheit für Notkredit steht

Um die Corona-Folgen abzufedern, soll in Schleswig-Holstein ein Notkredit von rund 4,5 Milliarden Euro helfen. Im Landtag benötigt die Jamaika-Koalition dafür eine Zweidrittelmehrheit - also auch die Zustimmung der Opposition. Fast sechs Stunden lang - bis Mitternacht - saßen unter anderem die Fraktionsspitzen von CDU, SPD, Grünen, FDP und SSW gemeinsam mit Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) zusammen. Sie rangen darüber, wohin Gelder aus dem Notkredit fließen sollen und wo Schwerpunkte gesetzt werden sollen.

Details werden noch in den Fraktionen beraten

Letztlich gab es eine Einigung. Eine Mehrheit hat sich für den Notkredit ausgesprochen. Details sollen zunächst in den Fraktionen beraten und im Laufe des Vormittags zu Papier gebracht werden. Geplant ist, dass das Ergebnis am frühen Nachmittag der Öffentlichkeit vorgestellt wird. "Um kurz vor Mitternacht waren wir durch. Wir haben ein Verhandlungsergebnis erzielt, über das wir mit den Fraktionen reden und worüber es jetzt noch Austausch gibt", sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende Ralf Stegner am Freitagmorgen. Auch Ministerpräsident Günther war mit dem Ergebnis der Gespräche zufrieden, zu Details wollte er aber keine Stellung nehmen.

Mehr Geld für Kommunen und Krankenhäuser

Die Landesregierung hatte den Kommunen bereits in der vergangenen Woche 517 Millionen Euro zugesagt. Außerdem sollen die Mitteln in das Infrastrukturprogramm Impuls fließen und der Ausbau von Impf- und Testkapazitäten finanziert werden. Die SPD hatte betont, sie wolle die Kommunen noch stärker entlasten - mit insgesamt rund 700 Millionen Euro. Weitere Schwerpunkte der Corona-Hilfen sollen nach dem Willen der SPD Wohnungsbau, Krankenhäuser und auch Schulbusse sein. Diese Punkte hatte Ministerpräsident Günther im Vorfeld des Treffens ebenfalls als wirklich relevant bezeichnet. Der SSW hatte grundsätzlich Zustimmung zum Milliardenpaket signalisiert. Die AfD hat bereits angekündigt, es abzulehnen.

Eine Milliarde Euro weniger Steuereinnahmen 2020

Den Notkredit will das Land aufnehmen, um die Corona-Folgen - etwa Steuerausfälle - abzufedern. Laut Sonder-Steuerschätzung wird Schleswig-Holstein in diesem Jahr voraussichtlich eine Milliarde Euro weniger an Steuern einnehmen als vor der Corona-Krise geplant. Bis 2024 muss das Land nach derzeitigem Stand mit rund 3,6 Milliarden Euro weniger auskommen als vor der Corona-Pandemie erwartet.

Schulden schon vor Corona

Nach Angaben des Finanzministeriums drückten das nördlichste Bundesland bereits vor der Corona-Pandemie Schulden in Höhe von 29 Milliarden Euro. Einem ersten Notkredit über eine Milliarde Euro hatte der Landtag bereits im Frühjahr zugestimmt. Bis 2024 werden außerdem noch insgesamt 1,8 Milliarden Euro durch Verpflichtungen aus dem Verkauf der ehemaligen HSH Nordbank kommen. Damit beträgt die Schuldenlast ohne den Fünf-Milliarden-Kredit mittelfristig bereits rund 32 Milliarden Euro.

