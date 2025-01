Stand: 17.01.2025 09:12 Uhr Verhaftungen wegen des Verdachts auf Schwarzarbeit

Mehr als 100 Spezial-Einsatzkräfte des Zolls haben wegen des Verdachts auf organisierte Schwarzarbeit am Dienstag 14 Wohn- und Geschäftsräume in Schleswig-Holstein durchsucht. Die Räume befanden sich laut Hauptzollamt vorwiegend in Kiel und Neumünster. Dabei wurde ein Tatverdächtiger, der bereits wegen Schwarzarbeit zu einer dreijährigen Haftstrafe verurteilt worden ist, verhaftet. Der Beschuldigte wird verdächtigt, als Drahtzieher mehrerer Firmen Arbeitnehmer beschäftigt und nicht oder nur zum Teil angemeldet zu haben. Nach Angaben des Zolls sollen dadurch Sozialversicherungsbeiträge sowie Lohnsteuer in Höhe von rund 1,1 Millionen Euro vorenthalten worden sein. Dieser Betrag wurde beschlagnahmt.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.01.2025 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Neumünster Kiel