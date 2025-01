Stand: 31.01.2025 15:02 Uhr Ver.di ruft zu Warnstreiks im öffentlichen Dienst auf

Die Gewerkschaft ver.di ruft am kommenden Mittwoch (05.02.) den öffentlichen Dienst in Lübeck, im Kreis Ostholstein und im Herzogtum Lauenburg zum Warnstreik auf. Unter anderem beteiligen sich die Hansestadt Lübeck, städtische Senioreneinrichtungen, die Entsorgungsbetriebe und die Sana-Kliniken Lübeck. Die Notversorgung sei gewährleistet, so ver.di. Gegen 10.30 Uhr wird es einen Demonstrationszug durch die Innenstadt mit einer Zwischenkundgebung auf dem Koberg geben. Es kann zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 16:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 31.01.2025 | 16:30 Uhr