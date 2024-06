Veranstalter vom Wacken-Open-Air hat neuen Eigentümer Stand: 25.06.2024 16:34 Uhr Superstruct Entertainment, Veranstalter unter anderem vom Wacken-Open-Air, hat einen neuen Eigentümer. Auf das anstehende Festival Ende Juli habe das keine Auswirkungen, sagt ein Sprecher.

Das Open-Air-Festival im Kreis Steinburg wird seit 2019 vom Unternehmen Superstruct Entertainment veranstaltet. Die Investorengesellschaft KKR aus den USA hat den Veranstalter gekauft. Medienberichten zufolge sollen sie dafür 1,3 Milliarden Euro gezahlt haben. Superstruct Entertainment veranstaltet allerdings nicht nur das Heavy-Metal-Festival in Wacken, sondern mehr als 80 weitere Festivals in Europa und Australien.

Investor: Wachstumspotenzial im Festivalmarkt

Die Analysten von KKR sehen in diesem Markt ein großes Wachstumspotenzial und sagen voraus, dass sich der Konsum in Zukunft hin zu Erlebnissen wie Musikfestivals entwickeln wird. Deswegen investiere KKR jetzt in den Veranstalter Superstruct Entertainment, damit er noch mehr Festivals durchführen kann.

Zum Portfolio des Finanzinvestors gehören unter anderem der Rüstungskonzern Hensoldt, die Berliner Immobilienfirma Velero und der Medienkonzern Axel Springer.

Rolle der Wacken-Erfinder ändere sich nicht

Laut eines Festivalsprechers hat die Übernahme des Veranstalters auf das nun anstehende Event keine Auswirkungen. Auch die Rolle der beiden Gründer Hübner und Jensen bleibe unverändert, sagt der Festivalsprecher weiter. Das Wacken-Open-Air findet in diesem Jahr vom 31.07. bis zum 03.08. statt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 25.06.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Wacken Open Air Kreis Steinburg