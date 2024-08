Unwetter in SH: 550 Feuerwehreinsätze Stand: 08.08.2024 07:12 Uhr Vor allem im Süden Schleswig-Holsteins hat Starkregen am Abend Schäden angerichtet. Dort liefen Keller und Straßen mit Wasser voll. Auch in Lübeck und Eutin war die Feuerwehr im Einsatz.

Nach Gewitter mit Starkregen am Donnerstagabend ist die Feuerwehr im Süden Schleswig-Holsteins zu Hunderten Einsätzen ausgerückt. Bis Freitagfrüh meldete die Leitstelle Süd mehr als 550 Einsätze. Betroffen war besonders der Bereich rund um Oststeinbek und Glinde im Süden des Kreises Stormarn. Dort liefen Keller und Straßen mit Wasser voll.

Wasser schwemmt Heizöltanks auf

Auch in den Kreisen Herzogtum Lauenburg und Ostholstein meldeten Polizei und Feuerwehr viele Einsätze. In Eutin fiel nach einem Kurzschluss der Strom in einem Wohnkomplex aus. Das Wasser schwemmte außerdem einige Heizöltanks auf. Auch der Keller eines Pflegeheims musste leergepumpt werden. Die Eutiner Festspiele mussten ihre Vorstellung am Donnerstag wegen des Unwetters um eine Stunde verschieben. Auch in Lübeck liefen zahlreiche Keller voll.

Wie hoch die Unwetterschäden sind, ist noch unklar. Verletzt wurde niemand.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.08.2024 | 07:00 Uhr