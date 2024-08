Nach Starkregen: In Syke brechen Teile eines Supermarkt-Dachs ein Stand: 08.08.2024 10:04 Uhr Am Mittwochnachmittag sind vielerorts Gewitter über Niedersachsen hinweggezogen. Straßen standen unter Wasser, Keller liefen voll. Im Syker Ortsteil Barrien brachen Teile des Dachs eines Supermarkts ein.

Einem Feuerwehrsprecher zufolge sind "mehrere Quadratmeter Decke runtergekommen und einige hundert Liter Wasser in den Markt gelaufen". Verletzte habe es nicht gegeben. Kunden und Angestellte hätten den Markt unversehrt verlassen. "Das Dach war wegen der Erweiterungsarbeiten geöffnet." Aufgrund der baulichen Gegebenheiten sei der Schaden nicht einsehbar, so der Sprecher. Ein Bausachverständiger soll das Gebäude am Nachmittag begutachtet haben. Auch im übrigen Landkreis Diepholz habe es zahlreiche Feuerwehreinsätze gegeben, hauptsächlich habe es sich um umgestürzte Bäume sowie vollgelaufene Keller und Bahnunterführungen gehandelt, so der Feuerwehrsprecher. Bei Twistringen sei ein Baum auf ein fahrendes Auto gekippt, verletzt worden sei niemand.

In Quakenbrück steht das Wasser zum Teil 50 Zentimeter hoch

In den Landkreisen Oldenburg und Osnabrück hat Starkregen ebenfalls für Überschwemmungen gesorgt. In Quakenbrück standen Kinder in der überschwemmten Hindenburgstraße hüfttief im Wasser, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Im übrigen Stadtgebiet seien Keller vollgelaufen. In der Altstadt habe das Wasser bis zu einem halben Meter hoch gestanden. In einen Keller sei sowohl Grund- als auch Regenwasser gedrückt. Die Feuerwehr setzte zahlreiche Pumpen ein.

Baum im Gleisbett legt Strecke lahm

Wegen eines umgestürzten Baumes im Gleisbett bei Syke musste die Bahnstrecke zwischen Bremen und Osnabrück am Nachmittag gesperrt werden. Es kam zu Verspätungen im Nah- und Fernverkehr, wie eine Bahnsprecherin mitteilte. Am Abend wurde zunächst ein Gleis wieder freigegeben. Die Hamburger Feuerwehr meldete bis zum frühen Abend mehr als 320 wetterbedingte Einsätze durch Starkregen.

