Stand: 13.05.2025 13:54 Uhr Unternehmen in Mittelholstein: Lage angespannt, aber stabil

Die konjunkturelle Lage der Unternehmen in den Wirtschaftsräumen Rendsburg und Neumünsterist laut Unternehmensverband (UV) Mittelholstein angespannt, aber stabil. Das hat die Frühjahrsumfrage des Verbandes ergeben. Vor allem Bürokratie, Fachkräftemangel und die Kostensteigerungen machten den Unternehmen zu schaffen. Für den Raum Rendsburg befragte der UV Mittelholstein nach eigenen Angaben 70 Unternehmen mit insgesamt fast 7.000 Beschäftigten, in Neumünster und Umgebung 51 Unternehmen mit knapp 5.785 sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten. In beiden Wirtschaftsräumen hoffe man jetzt auf bessere Rahmenbedingungen durch die neue Bundesregierung, sagte ein Sprecher.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 9:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.05.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Neumünster Kreis Rendsburg-Eckernförde