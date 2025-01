Stand: 23.01.2025 08:51 Uhr Unfall mit Linienbus zwischen Tangstedt und Hasloh

Zwischen Tangstedt und Hasloh (Kreis Pinneberg) hat es am Mittwochabend (22.01.) einen Unfall gegeben. Dort war laut Polizei ein Linienbus von der Fahrbahn abgekommen und in einen Graben gerutscht. Der Busfahrer wurde dabei leicht verletzt, Passagiere waren nicht an Bord. Wegen der Bergung des Busses war die Kreisstraße 6 mehr als vier Stunden lang voll gesperrt. Laut Feuerwehr mussten die Einsatzkräfte dafür ein Fachunternehmen hinzuziehen. Insgesamt waren mehr als 20 Rettungskräfte im Einsatz. Die Polizei ermittelt jetzt zur Unfallursache.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 23.01.2025 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg