Unfall auf A7: Offenbar Alkohol und Drogen im Spiel Stand: 07.01.2022 11:10 Uhr Stundenlang standen Autofahrer am Abend auf der A7 bei Neumünster Richtung Süden im Stau. Es gab einen Unfall mit drei Schwerverletzten. Die Polizei weiß nun mehr über den Unfallhergang.

Nach Angaben der Polizei saßen in einem Auto zwei 32 und 41 Jahre alte Männer. Wer von ihnen gefahren ist, müssen die Ermittlungen noch ergeben. Der Fahrer überholte andere Autos teilweise über den Standstreifen und es kam mehrfach zu gefährlichen Situationen. Andere Autofahrer meldeten die Vorfälle bereits bei der Polizei. Zwischen den Anschlussstellen Neumünster-Nord und Neumünster-Mitte fuhr der Wagen dann ungebremst auf dem linken Fahrstreifen in das Heck eines Landrovers. Beide Fahrzeuge überschlugen sich. Die 55 Jahre alte Fahrerin des Rovers und die beiden Männer kamen schwer verletzt in Krankenhäuser.

Vermutlich Drogen und Alkohol im Spiel

Ein Sachverständiger untersuchte am Abend den Unfallhergang - die Autobahn war noch bis ein Uhr nachts gesperrt. Der Verkehr staute sich. Inzwischen gab die Polizei bekannt: Die Männer standen vermutlich unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol. Ihnen wurde eine Blutprobe entnommen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 60.000 Euro.



Wie es aktuell auf den Straßen im Land aussieht, erfahren Sie auf den Seiten des NDR Verkehrsstudios.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.01.2022 | 08:00 Uhr