Wird Dithmarschen den Corona-Grenzwert überschreiten?

In Dithmarschen gab es zuletzt den stärksten Zuwachs an Corona-Fällen: Die Kreisverwaltung in Heide hat am Dienstag 33 Neuinfektionen seit dem vergangenen Mittwoch gemeldet. Dabei handelt es sich vor allem um Reiserückkehrer, die im Bereich des West-Balkans und in Skandinavien waren. Am Nachmittag tagte in Heide der Krisenstab.

Dithmarschen erwartet weitere Test-Ergebnisse NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 29.07.2020 11:00 Uhr Dithmarschen erwartet weitere Test-Ergebnisse von 45 Personen, die sich möglicherweise mit dem Coronavirus angesteckt haben. Wird der Kreis zum Risikogebiet? NDR Reporter Jörg Jacobsen berichtet aus Heide.







Landrat Stefan Mohrdieck sagte, dass es sich um einen größeren Familienverbund handele, der sich offenbar gegenseitig angesteckt habe. Auslöser der Infektionsketten waren nach Angaben des Kreises Reiserückkehrer aus dem Bereich des West-Balkans und aus Skandinavien. Mohrdieck schließt nicht aus, dass die Zahlen weiter steigen werden, möglicherweise sogar über den Grenzwert für Risikogebiete. Der beträgt 50 Infektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche - in Dithmarschen leben 133.000 Einwohner. Der Grund für die Befürchtung: Die Ergebnisse von 45 Tests von Kontaktpersonen liegen noch nicht vor - ein Teil zeigt Covid-19-Symptome.

Lokale Maßnahmen in Heide angedacht

Man wolle im Fall der Fälle nicht den ganzen Kreis lahmlegen, so Mohrdieck. "Wir haben es mit einem Geschehen in der Stadt Heide zu tun." Die wahrscheinliche Folge: Neue Auflagen für die Kreisstadt, um das Ausbreitungsgeschehen einzudämmen.

Mögliche Folgen für Touristen

Wenn der Grenzwert überschritten wird, würde Dithmarschen als Risikogebiet gelten. Das kann einerseits Folgen für Urlauber haben, die zurzeit in Dithmarschen ihre Ferien verbringen - je nachdem, welche Quarantäne-Regeln in ihrem Heimatbundesland gelten. "Es liegt dann aber an den Rückkehrern in ihre Heimatorte, möglicherweise den Nachweis zu erbringen, dass sie nicht infiziert sind", sagte Landrat Mohrdieck.

Andererseits könnte der Status "Risikogebiet" auch für reisewillige Dithmarscher zum Problem werden. Mohrdieck kündigte an, die Testmöglichkeiten auszuweiten. Wer jetzt in den Urlaub fahren möchte, solle sich rechtzeitig testen lassen.

