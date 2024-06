Stand: 11.06.2024 15:25 Uhr Tschechische Nationalmannschaft trainiert in Norderstedt

Die tschechische Nationalmannschaft trainiert während der Gruppenphase der Fußball-Europameisterschaft in Norderstedt (Kreis Segeberg). Die erste Einheit startet am Donnerstagabend. Der Platz von Regionalligist Eintracht Norderstedt muss dafür hohen Anforderungen der UEFA gerecht werden. Seit vier Wochen arbeitet der Platzwart des Vereins daran, den Amateurplatz für die Profis der Nationalmannschaft zu präparieren. Ein öffentliches Training im Edmund-Plambeck-Stadion findet am Freitag um 11 Uhr statt.

