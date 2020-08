Stand: 13.08.2020 12:20 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Trotz Corona: Windjammerparade zur Kieler Woche

Sie wurde auf September verschoben und abgespeckt - wegen der Corona-Pandemie wird die Kieler Woche in diesem Jahr deutlich anders ablaufen als sonst. Die Tradition der Windjammerparade bleibt aber erhalten. Das hat die Stadt Kiel nun mitgeteilt.

Stadt ist von Resonanz begeistert

Danach findet sie, wie üblich, am zweiten Veranstaltungs-Sonnabend, also am 12. September, statt. In diesem Jahr konnten sich alle Segler - egal ob privat oder geschäftlich, modern oder traditionell - für eine Teilnahme anmelden, so die Stadt. "Von der Resonanz waren wir begeistert", sagte der Leiter des Kieler-Woche-Büros, Philipp Dornberger. Angeführt wird die Parade demnach von der Bark "Alexander von Humboldt II", die zuletzt 2012 an der Spitze segelte. Alle Schiffe der Parade sollen die offizielle Kieler-Woche-Flagge mit dem Kreuzknoten hissen. Insgesamt werden 120 Segelschiffe an der Windjammer-Segelparade teilnehmen.

120 Schiffe dabei

Weil die Corona-Pandemie es verbietet, dass sich in diesem Jahr zur Kieler Woche Millionen Menschen durch die Innenstadt drängen, steht dieses Mal das Segelprogramm allein im Mittelpunkt. Das Volksfest findet nur in kleinem Rahmen - mit wenigen Veranstaltungen - statt. Bei allen Veranstaltungsarealen gilt, dass vorab reserviert werden muss. Frei zugängliche Veranstaltungsflächen wird es nach Angaben der Stadt nicht geben.

Wegen der Corona-Pandemie wurde die Kieler Woche in den Spätsommer verschoben. Sie soll vom 5. bis 13. September stattfinden. Eigentlich findet die Veranstaltung immer im Juni statt.

