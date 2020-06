Stand: 24.06.2020 08:00 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Treffen vor Gericht: Umwelthilfe klagt gegen Ministerium

Dürfen ältere Diesel-Fahrzeuge künftig noch über den Theodor-Heuss-Ring fahren? Auch darum geht es heute, wenn das Oberverwaltungsgericht in Schleswig sich mit einer Klage der Deutschen Umwelthilfe (DUH) gegen das schleswig-holsteinische Umweltministerium befasst. Konkret geht es um den Luftreinhalteplan der Stadt Kiel. Die DUH verlangt eine weitere Fortschreibung des Plans. Die Argumentation der DUH: Der gesetzlich vorgeschriebene Jahresmittelwert bei Stickstoffdioxid von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft wird in der Landeshauptstadt seit Jahren deutlich überschritten. Die bisher ergriffenen Maßnahmen sind nach Ansicht der DUH nicht ausreichend.

DUH will Fahrverbote

Die DUH will unter anderem ein Fahrverbot für ältere Diesel-Kraftfahrzeuge. Mit Blick auf den im Januar in Kraft getretenen Luftreinhalteplan der Stadt Kiel kritisiert die Umwelthilfe, dass von der Ergreifung der Maßnahme eines Fahrverbots für Dieselfahrzeuge der Euro-Norm 1 bis 5 abgesehen worden sei. Nach Angaben der Stadt ist die Stickoxidbelastung am viel befahrenen Theodor-Heuss-Ring im vergangenen halben Jahr im Durchschnitt unter dem Grenzwert geblieben.

Stadt leitete mehrere Maßnahmen ein

Die Stadt hat mehrere Maßnahmen ergriffen, um Fahrverbote für ältere Dieselfahrzeuge zu vermeiden. Dazu gehört eine Verringerung von Tempo 70 auf Tempo 50. Außerdem hat die Stadt sechs Absauganlagen gekauft, die die Luft- zumindest vor den Messstationen - sauberer machen sollen. Auch Maßnahmen wie die Umleitung von Schwerlastverkehren sowie die Sperrung von Zu- und Abfahrten greifen offenbar, meint die Stadt.

