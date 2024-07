Stand: 19.07.2024 08:58 Uhr Travemünde: Classical Beat Festival gestartet

In Travemünde ist am Donnerstag das Classical Beat Festival gestartet. Die Veranstaltung steht in diesem Jahr unter dem Motto "Von Travemünde nach New York". Der künstlerische Leiter Hans-Wilhelm Hagen sagte NDR Schleswig-Holstein, dass die Gäste eine große Vielfalt der amerikanischen Musikgeschichte erleben würden. Am kommenden Montag treten vier Komponistinnen und Komponisten aus verschiedenen Ländern zugunsten der DLRG Lübeck auf. Das Festival geht bis zum 27. Juli.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.07.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck