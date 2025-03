Stand: 26.03.2025 16:04 Uhr Traktorenunfälle steigen: Azubi-Schulungen helfen

Die Zahl der Traktorenunfälle ist seit 2020 um mehr als ein Drittel gestiegen. Um Unfälle zu vermeiden, schult die Berufsschule Husum und der ADAC Motorclub in Bredstedt (beide Kreis Nordfriesland) Auszubildende in der Landwirtschaft. In einem speziellen Fahrschulkurs lernen die Azubis, wie sie die schweren Maschinen sicher im Straßenverkehr steuern, insbesondere richtiges Bremsen. Laut Fahrlehrer Lorenz Volquardsen passieren die meisten Unfälle nicht zu Beginn der Ausbildung, sondern erst in späteren Lehrjahren durch Übermut.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 16:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 26.03.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland