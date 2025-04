Toter Mann in Kiel: Haftbefehl gegen zweiten Tatverdächtigen Stand: 01.04.2025 16:41 Uhr Nachdem am Freitag in Kiel-Gaarden ein 26-Jähriger tödlich verletzt wurde, hat die Polizei jetzt einen zweiten Tatverdächtigen festgenommen. Gegen den 33-Jährigen wurde am Dienstagmittag Untersuchungshaftbefehl erlassen.

Die Polizei hat einen zweiten Tatverdächtigen im Fall des Tötungsdelikts im Kieler Stadtteil Gaarden festgenommen. Am Freitag soll es laut Polizei zwischen ihm und zwei weiteren Männern zu einem Streit gekommen sein. Die Beteiligten kannten sich nach Angaben der Ermittler vorher nicht näher. Im Verlauf des Streits wurde ein 26-Jähriger tödlich verletzt. Die Polizei spricht nach eigenen Angaben von einem mutmaßlichen Tötungsdelikt.

Amtsgericht erlässt Haftbefehl wegen Totschlags

Die Polizei nahm den 33-jährigen Tatverdächtigen am Montag an seiner Wohnanschrift vorläufig fest. Am Dienstagmittag erließ dann laut Staatsanwaltschaft ein Haftrichter des Kieler Amtsgerichts Untersuchungshaftbefehl, unter anderem wegen Totschlags.

Bereits am Sonnabend gelang es der Polizei gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft den ersten Tatverdächtigen festzunehmen. Dabei handelt es sich sich um einen 42-Jährigen. Auch er sitzt bereits in Untersuchungshaft. Weitere Informationen gibt die Polizei wegen des laufenden Verfahrens nicht bekannt.

Weitere Informationen Toter Mann in Kiel gefunden: Haftbefehl erlassen Nach der Tat am Freitag wurde ein 42-jähriger Mann verhaftet. Ein zweiter Verdächtiger ist laut Polizei auf der Flucht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 01.04.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel