Toter Mann in Kiel gefunden: Haftbefehl erlassen Stand: 31.03.2025 09:34 Uhr Nachdem Polizisten Freitagnachmittag einen toten Mann im Kieler Stadtteil Gaarden gefunden haben, wurde nun Haftbefehl gegen einen 42-jährigen Mann erlassen. Ein weiterer Tatverdächtiger ist flüchtig.

Um 15.22 Uhr am Freitagnachmittag kam ein Notruf bei der Polizeileitstelle an. Am Einsatzort in der Iltisstraße in Kiel-Gaarden fanden die Beamten dann einen leblosen Mann, wie eine Polizeisprecherin sagte. Daraufhin hätten sie versucht, den 26-jährigen Mann zu reanimieren, jedoch sei er noch vor Ort an seinen Verletzungen gestorben. Die Kieler Polizei spricht von einem mutmaßlichen Tötungsdelikt. Zuvor soll es eine Auseinandersetzung gegeben haben.

Polizei Kiel sucht zweiten Tatverdächtigen

Am Sonnabendmorgen haben Beamte einen der zwei Tatverdächtigen in Gaarden vorläufig festgenommen: Nach Angaben einer Polizeisprecherin handelt es sich um einen 42 Jahre alten Mann. Gegen ihn wurde am Sonntag Haftbefehl erlassen. Der zweite Verdächtige sei weiterhin auf der Flucht.

Er soll laut Polizei dunkelhaarig, zwischen 1,60 und 1,70 Meter groß sein und war demnach bei der Tat dunkel gekleidet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kieler Polizei zu melden. Die geht davon aus, dass es mögliche Handy-Aufnahmen der Auseinandersetzung gibt. Daher hat die Landespolizei Schleswig-Holstein online ein Hinweisportal freigeschaltet. Dort können Videos oder Fotos hochgeladen werden.

