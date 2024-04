Stand: 15.04.2024 12:11 Uhr Tödliche Messerattacke von Brokstedt: Alle Berichte im Überblick

Am 25. Januar 2023 soll Ibrahim A. zwei junge Menschen in einem Regionalzug auf dem Weg von Kiel nach Hamburg auf Höhe des Bahnhofs Brokstedt (Kreis Steinburg) erstochen haben, weitere Menschen soll er mit dem Messer schwer verletzt haben. Seit Juli 2023 muss sich der staatenlose Palästinenser wegen zweifachen Mordes und versuchten Totschlags in vier Fällen vor dem Landgericht in Itzehoe verantworten.

Die Tat sorgte für Diskussionen über die teils mangelnde Kommunikation zwischen den verantwortlichen Behörden in Hamburg und Schleswig-Holstein. Hätten die Behörden die Tat verhindern können? Nach der Tat wurden zahlreiche Konsequenzen gefordert - was wurde umgesetzt?

Hier finden Sie einen Überblick über alle Berichte zur Tat und zum Prozess.