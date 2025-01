Stand: 24.01.2025 09:40 Uhr Tierschutz: Mehr als 4.000 Downloads für "Robben App"

Die vor gut einem Jahr veröffentlichte "Robben App"wurde bislang mehr als 4.000 Mal heruntergeladen. Das teilt die Nationalparkverwaltung in Tönning (Kreis Nordfriesland) mit. Die App funktioniert für alle schleswig-holsteinischen Küstenbereiche. Mit ihr haben Insulaner und Gäste unter anderem die Möglichkeit, gestrandete, verletzte oder erkrankte Meeressäuger zu melden. So könne den Tieren schneller geholfen werden, sagt Armin Jeß von der Nationalparkverwaltung in Tönning. Mithilfe der "Robben App" könnten die Tiere zudem von den Seehundjägern genauer geortet werden.

