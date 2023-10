Robben in Not: Hilfe kommt jetzt per App Stand: 05.10.2023 12:34 Uhr Eine neue App der Nationalparkverwaltung Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer ermöglicht die einfache und präzise Meldung von Meeressäugern. Sie soll zum Schutz der Tiere beitragen.

Schleswig-Holstein hat eine Küstenlinie von zusammengerechnet 1.100 Kilometern Länge. Jedes Jahr werden hier 2.500 bis 3.000 Meeressäuger, vor allem Seehunde, gefunden - oft von Privatpersonen. Die genaue Fundstelle und den Zustand des Tieres weiterzuleiten, war bislang mitunter schwierig. Um das zu vereinfachen, hat die Nationalparkverwaltung im Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein (LKN.SH) eine App entwickelt. "Mit der Robben.App landen alle wichtigen Infos schnell und direkt an der richtigen Stelle, um ein Tier zügig finden und ihm helfen zu können", sagt Armin Jeß, der das App-Projekt in der Nationalparkverwaltung betreut.

App soll Kommunikation vereinfachen

Rund 55 Seehundjägerinnen und -jäger betreuen die Küsten im Land in Abschnitten. Über die App sollen sie alle Informationen zu den Tieren erhalten, die beispielsweise von Spaziergängern entdeckt wurden. Als ausgebildete Fachleute wissen sie, wie sie sich dem Tier nähern und helfen können und was mit toten Tiere geschieht. Verlassene Jungtiere bringen sie zur Seehundstation nach Friedrichskoog, einige der Totfunde werden beispielsweise vom Institut für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung untersucht, um mehr über die Todesursache zu erfahren. Die Meldung von verlassenen, kranken oder toten Meeressäugern ist sehr wichtig. Die App soll die Kommunikation zwischen Finder und Fachkraft vereinfachen, schneller und genauer machen, hofft der LKN.SH. "So können alle Einheimischen und Urlaubsgäste dazu beitragen, dass es den Robben und Walen an unseren Küsten gut geht", freut sich Jeß.

Mehrwert für Nutzer

Als Anreiz, die App herunterzuladen, bekommen Nutzer außerdem multimediale Informationen zu heimischen Meeressäugern sowie eine Karte mit Naturschutzinformationszentren in Schleswig-Holstein. Erhältlich ist die kostenfreie App auf den gängigen App-Plattformen. Weitere Informationen gibt es außerdem online zu finden.

