Stand: 26.03.2019 13:37 Uhr

Terrorismus-Finanzierung? Razzia in Neumünster

In Schleswig-Holstein hat die Polizei am Vormittag drei Gebäude zeitgleich durchsucht, zwei davon in Neumünster. Zahlreiche Beamten waren mehrere Stunden damit beschäftigt, in einem Supermarkt am ZOB die Räume zu durchsuchen. Wo die dritte Durchsuchung stattfand, wollte die Polizei nicht mitteilen.

"Wir ermitteln seit 2018 wegen des Verdachts der Terrorismusfinanzierung gegen mehrere Männer", sagte Thorkild Petersen-Thrö, Sprecher der Staatsanwaltschaft Flensburg. Die Polizei stellte bei ihren Durchsuchungen Handys, Datenträger und PCs sicher. Diese würden nun ausgewertet, so Petersen-Thrö. Um welche Terrororganisation es geht, dazu wollte sich der Jurist nicht äußern.

