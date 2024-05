Stand: 01.05.2024 13:06 Uhr Tanz in den Mai: Veranstaltungen verliefen in SH friedlich

Von Dienstag auf Mittwoch haben viele Menschen im Land in den Mai getanzt. Die traditionellen Feiern in Schleswig-Holstein sind laut Polizei im "üblichen Rahmen" geblieben. Wie die Leitstellen auf Nachfrage mitteilten, gab es nur minimal mehr Einsätze als an üblichen Wochenenden. In einzelnen Fällen hätten zu stark alkoholisierte Personen für Ärger gesorgt.

In Lägerdorf bei Itzehoe (Kreis Steinburg) zum Beispiel wollte sich ein Mann nicht von der Polizei kontrollieren oder mit auf die Wache mitnehmen lassen. Die Beamten griffen dann nach eigenen Angaben etwas deutlicher durch: Der Mann musste den Rest der Nacht in der Ausnüchterungszelle verbringen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 01.05.2024 | 09:00 Uhr