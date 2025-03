Tanklaster verliert 11.000 Liter Milch: Verursacher flüchtet Stand: 10.03.2025 16:06 Uhr Ein Milchtanklaster ist beim Abbiegen auf die L1 bei Weesby in der Nähe der dänischen Grenze von der Straße abgekommen. Einer der Anhänger kippte laut Polizei um, mehrere Tausend Liter Milch flossen raus.

Bei Weesby (Kreis Schleswig-Flensburg) hat ein Straßengraben am Montagmorgen (10.03.) nicht nur Wasser, sondern auch mehrere Tausend Liter Milch geführt. Der Grund: Ein Lkw-Fahrer musste einem Sprinter ausweichen, während er mit seinem Tanklastwagen nach links auf die Landesstraße 1 abbog. Das teilte die Polizei in Flensburg mit. In der Folge ist einer der beiden Anhänger umgekippt - 11.000 Liter Milch liefen aus und färbten den Entwässerungsgraben weiß. Der 45-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Unfallflucht: Sprinter-Fahrer fuhr weiter

Verursacht hat das Ausweichmanöver laut Polizei ein unbekannter Sprinter-Fahrer, der auf der Landesstraße sehr weit links unterwegs gewesen sein soll. Der mutmaßliche Verursacher habe seine Fahrt in Richtung Bramstedtlund (Kreis Schleswig-Flensburg) jedoch fortgesetzt, ohne sich um die Folgen des Unfalls zu kümmern. Die Ermittlungen der Polizei laufen.

Die L1 war am Vormittag für mehrere Stunden gesperrt. Die Bergung des Lkw übernahm die freiwillige Feuerwehr Weesby, teilte die Leitstelle mit.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 10.03.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Schleswig-Flensburg