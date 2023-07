Stand: 12.07.2023 20:13 Uhr Jever: Sattelzug verliert Bierkisten auf der Autobahn 29

Ein Sattelzug hat am Mittwochnachmittag bei der Auffahrt auf die A29 bei Wilhelmshaven rund 800 Flaschen Bier verloren. Die Bierkisten rutschten von der Ladefläche auf den Asphalt, wo die Flaschen zerbrachen, wie die ein Sprecher der Polizei in Rastede dem NDR in Niedersachsen sagte. Als Grund vermutet die Polizei eine unzureichende Sicherung der Bierpaletten. Alkohol sei nach Auskunft der Polizei nicht im Spiel gewesen. Der 28-jährige Lkw-Fahrer sei nüchtern gewesen, bei dem Bier handelte es sich um eine alkoholfreie Variante der Biermarke. Verletzt wurde bei dem Vorfall demnach niemand, die Auffahrt konnte nach einer halbstündigen Reinigung wieder freigegeben werden.

VIDEO: A29: Laster verliert palettenweise Bierflaschen (12.07.2023) (1 Min)

