Stand: 03.10.2019 10:00 Uhr

Tag der Deutschen Einheit: Steinmeier und Merkel in Kiel

Der rote Teppich war ausgerollt, das Marinemusikkorps Kiel begrüßte die Ehrengäste an der Kieler Förde am Morgen des 29. Jahrestags der Deutschen Einheit - vor dem Schifffahrtsmuseum. Im Museum trugen sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundeskanzlerin Angela Merkel, Bundesverfassungsgerichtspräsident Andreas Voßkuhle, Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble und Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther als Bundesratspräsident ins Goldene Buch der Stadt ein. Die Innenstadt wurde für die Programmpunkte vorübergehend zum Sperrgebiet erklärt, mit einem großen Polizeiaufgebot wird das Fest gesichert. Zahlreiche Straßen sind zum Einheitsfest gesperrt.

Jetzt live: Festgottesdienst in der Kieler Kirche St. Nikolai Schleswig-Holstein Magazin Der ökumenische Gottesdienst in der Kirche St. Nikolai zu Kiel läuft. Er steht unter dem Motto "Gottes Kraft erneuert". NDR.de überträgt die Veranstaltung jetzt im Video-Livestream.

Gottesdienst und Festakt

Nach dem Eintrag ins Goldene Buch steht der ökumenische Festgottesdienst in der nahe gelegenen Kirche St. Nikolai auf dem Programm. Dort predigt die evangelische Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt, die Liturgie hält der katholische Erzbischof Stefan Heße vor 750 Gästen.

Der offizielle Festakt beginnt um 12 Uhr in der Kieler Arena. Ministerpräsident Günther wird dort als Bundesratspräsident eine Ansprache halten - genauso wie Bundeskanzlerin Merkel. Übertragen wird das auf den Videoleinwänden der Bühnen in der Stadt. Für 15.30 Uhr ist dann die symbolische Staffelübergabe der Bundesratspräsidentschaft geplant. Günther übergibt an Brandenburg - im Zelt des Bundesrats am Ostseekai. Der Abschluss der Feierlichkeiten ist eine Abendinszenierung auf der NDR Bühne an der Kiellinie um 19.45 Uhr.

Videos 00:15 Tag der Deutschen Einheit: Eintrag ins goldene Buch Mit einem Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Kiel haben die zentralen Feiern zum 29. Jahrestag der deutschen Einheit begonnen. Unter anderem Bundespräsident Steinmeier und Kanzlerin Merkel trugen sich ein. Video (00:15 min)

Kramp-Karrenbauer besucht Fregatte Schleswig-Holstein

Am frühen Morgen besuchte Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer die Fregatte Schleswig-Holstein am Ostseekai in Kiel. Gemeinsam mit Ministerpräsident Günther "meldete sie sich an Bord" auf dem Patenschiff des Bundeslandes.

Die CDU-Ministerin würdigte die Leistungen der Bundeswehr bei der Wiedervereinigung Deutschlands. "Vor fast 30 Jahren wurden Angehörige aus zwei Armeen vereinigt. Über Nacht wurden so aus Gegnern Kameraden". Die Angehörigen der Bundeswehr kämen aus allen Teilen Deutschlands, sie leisteten ihren Dienst Schulter an Schulter. Niemand frage, woher er komme, wenn er in der Übung oder im Einsatz sei. Das sei selbstverständlich heute, so Kramp-Karrenbauer, aber es sei kein einfacher Weg gewesen.

Kramp-Karrenbauer besucht Fregatte Schleswig-Holstein NDR 1 Welle Nord - Schleswig-Holstein Magazin - 03.10.2019 19:30 Uhr Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hat zum Auftakt der Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit in Kiel die Fregatte Schleswig-Holstein der deutschen Marine besucht.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Regierungschef Günther: Darf keine Brüche geben

Gestern hatte Ministerpräsident Günther offiziell die zweitägigen Feierlichkeiten eröffnet - zusammen mit Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD). Das Motto: "Mut verbindet". Günther sagte, es dürfe keine Brüche zwischen Ost und West geben. "Manche Diskussion, die man im Moment führt, hat es so in den letzten Jahren nicht gegeben." Rund eine halbe Million Besucher erwarten die Verantwortlichen bis heute Abend in Schleswig-Holsteins Landeshauptstadt. Stadt und Land raten Besuchern, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Nahverkehrszüge nach Kiel und der ÖPNV fahren am 3. Oktober kostenlos.

NDR live in Fernsehen, Radio und Online dabei

Der NDR ist im Fernsehen, im Radio und Online live dabei. Das Fernsehen sendet von 14.30 Uhr bis 15.15 Uhr live vom großen Bürgerfest in Kiel. Im Mittelpunkt der Sendung "Echt was los am Tag der Deutschen Einheit" um 22 Uhr steht die große Abschlussinszenierung, die auch in einem Videolivestream auf NDR.de zu sehen sein wird.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 03.10.2019 | 10:00 Uhr