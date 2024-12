Stand: 14.12.2024 11:44 Uhr Sylt: erste Bewerber für das Bürgermeisteramt stehen fest

Vor rund zweieinhalb Monaten wurde in der Gemeinde Sylt der inzwischen verstorbene Bürgermeister Nikolas Häckel (parteilos) abgewählt. Am 16. März soll ein neuer Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin gewählt werden. Die ersten Bewerber und Bewerberinnen stehen jetzt fest. Unter anderem will die bisherige Hauptausschuss-Vorsitzende der Gemeinde Sylt, Gritje Stöver (CDU), antreten. Ihr Partei-Kollege Frank Zahel, der Kreispräsident des Kreises Nordfriesland, will sich ebenfalls bewerben. Außerdem: der parteilose Melf Hansen. Er ist Betreiber des Irish Pub in Westerland. Welche Namen am Wahltag aber wirklich auf dem Stimmzettel stehen, entscheide sich während der Sitzung des Gemeindewahlausschusses am 24. Januar, sagte Gemeindesprecher Florian Korte der Nachrichtenagentur dpa. Bewerbungsschluss für das Sylter Bürgermeisteramt ist der 20. Januar.

Archiv 4 Min Nachrichten 12:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.12.2024 | 10:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Sylt