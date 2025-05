Stand: 13.05.2025 16:14 Uhr B199 vom Citti-Park Flensburg zur A7: Vier Monate Bauarbeiten

Am Montag (12.5.) hat die Sanierung der B199 zwischen dem Einkaufszentrum Citti-Park in Flensburg und der A7-Anschlussstelle Flensburg-Harrislee (Kreis Schleswig-Flensburg) begonnen. Die Arbeiten dauern bis Ende September, teilt der Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr mit. Im ersten Bauabschnitt werden die Schutzplanken in der Mitte abgebaut. Bis Ende Mai bleibt jeweils eine Spur pro Richtung befahrbar. Das Verkehrsunternehmen Autokraft rechnet mit erheblichen Verspätungen der Schnellbuslinie 100. Die Abfahrtszeiten ab Flensburg und Niebüll (Kreis Nordfriesland) sollen aber unverändert bleiben.

Schlagwörter zu diesem Artikel Flensburg