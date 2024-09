Stand: 06.09.2024 10:36 Uhr Sylt: Mögliche Räumung des Protestcamps der Punks

Am Freitag um 12 Uhr endet laut Kreis Nordfriesland die Räumungsfrist für das Protestcamp der Punks in Tinnum auf Sylt. Laut Polizei standen dort am Donnerstag noch etwa 20 Zelte. Die Kreisverwaltung hat angekündigt, den Veranstalter zur sofortigen Räumung aufzufordern, sollte das Gelände bis zum Mittag nicht geräumt sein. Größere Probleme würden nicht erwartet, sagte Kreissprecher Hans-Martin Slopianka. Sollte es dennoch zu Komplikationen kommen, könne die Gemeinde Sylt das Gelände auf Kosten der Veranstalter räumen lassen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland Sylt