Stand: 18.11.2024 10:19 Uhr Sylt: Abschluss der Deichschau-Saison für den LKN

Am Montag steht für den Landesbetrieb für Küstenschutz (LKN) die letzte Deichschau in diesem Jahr an. Die Küstenschützer sind deshalb auf Sylt (Kreis Nordfriesland) unterwegs. Insgesamt hat der LKN in diesem Jahr nach eigenen Angaben Deiche an 18 Stationen begutachtet. Auf Sylt stehen nun Küstenabschnitte in Morsum, Keitum und Hörnum auf dem Programm. In Hörnum enden nach vier Jahren die Sandaufspülungen für die Insel, teilt der LKN mit.

