Sturmtief an der Nordseeküste richtet nur geringe Schäden an Stand: 30.09.2021 08:55 Uhr Das Sturmtief Jogi hat weniger Schäden an der Nordseeküste verursacht als zunächst angenommen. Allerdings gab es in Kiel eine gefährliche Windhose.

Die Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes galt ursprünglich bis 11 Uhr am Vormittag. Doch schon um kurz nach acht Uhr wurde sie wieder aufgehoben. Angekündigt waren an der Nordsee orkanartige Böen mit Geschwindigkeiten bis 110 Kilometer pro Stunde aus Südwest, später West. Die erste Sturmbilanz am Morgen: Die Leitstellen meldeten in Nordfriesland, Dithmarschen und Steinburg lediglich knapp 30 Einsätze.

Viel Wasser auf den Straßen - Fähr- und Buslinien fielen aus

Meist fielen nach Angaben der Feuerwehr Äste oder kleinere Bäume auf die Straße. Überflutete Nebenstraßen gab es zum Beispiel in Gudendorf (Kreis Dithmarschen) und Lentföhrden (Kreis Segeberg). Zudem waren die Buslinien auf Föhr am Morgen beeinträchtigt und einige Fähr-Linien zwischen den Inseln Hooge und Langeneß sowie vom Festland zu den Inseln fielen aus, hieß es auf der Seite der Wyker Dampfschiffs-Rederei.

Mehrere Verletzte durch Windhose in Kiel

In Kiel sorgte eine Windhose für einen Großeinsatz der Feuerwehr. Der Tornado war laut Behörden gegen 18 Uhr über die Kiellinie hinweggefegt und verletzte etliche Menschen, vier von ihnen schwer. Sie wurden von der Windhose zum Teil ins Wasser geschleudert. Auch Dächer in Kieler Stadtteilen wurden abgedeckt. Viele Kieler filmten das Ereignis und teilten die Bilder im Netz.

Nach dem Wind kommt der Starkregen

Das Wetter wird sich zum Wochenende nicht wirklich beruhigen. Den Informationen des DWD zufolge wird in der Nacht zu Freitag mit Starkregen gerechnet. Innerhalb von sechs Stunden könnten bis zu 35 Liter pro Quadratmeter fallen. Die Temperatur soll demnach auf Werte zwischen 9 und 12 Grad zurückgehen. Im Binnenland wird der Wind etwas abnehmen und auf Süd drehen, an der Nordsee muss laut DWD mit Sturmböen gerechnet werden. Am Freitag bleibt es stark bewölkt, gebietsweise gibt es schauerartigen Regen.

