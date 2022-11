Stromnetze: Kooperation für schnelleren Ausbau an der Westküste Stand: 16.11.2022 21:18 Uhr Um beim Netzausbau an der schleswig-holsteinischen Westküste aufs Tempo zu drücken, wollen das Land, der Kreis Dithmarschen und die privaten Netzbetreiber enger zusammenarbeiten. Dafür haben sie am Mittwoch in Heide eine Vereinbarung getroffen.

von Jörn Zahlmann

Wie wichtig der zügige Ausbau des Stromnetzes für Schleswig-Holstein ist, machen Zahlen der SH Netz AG deutlich: Sie rechnet für die kommenden zehn Jahre landesweit mit einer Verdoppelung der Windenergieleistung von aktuell 6 bis 7 auf rund 15 Gigawatt. Die neue Kooperationsvereinbarung sei ein Bekenntnis der im Land handelnden Akteure, den Ausbau klimaneutraler Infrastruktur so schnell wie möglich voranzutreiben, erklärte Energieminister Tobias Goldschmidt (Grüne).

Weitere Informationen Anlage in Grevenkop soll Strom-Überkapazitäten regeln In Grevenkop bauen Ingenieure einen Phasenschieber. Acht Transformatoren sollen das Netz vor Überlastung schützen. Die ersten sind jetzt angekommen. (28.10.22) mehr

Gespräche auf Augenhöhe

Zu den Unterzeichnern gehören neben der SH Netz AG auch die Netzbetreiber Tennet, 50Hertz und Amprion sowie der Kreis Dithmarschen. Dabei geht es zum Beispiel um den geplanten /nachrichten/schleswig-holstein/schwerpunkte/korridorb102_v-contentxl.jpgBau der Gleichstromverbindung Korridor B von Heide nach Nordrhein-Westfalen mit dem Unternehmen Amprion. Mit den anderen Netzbetreibern sind ähnliche Großprojekte an der schleswig-holsteinischen Westküste und in ganz Norddeutschland geplant. "Die Vergangenheit hat gezeigt, dass sich die Kooperation zwischen Land, Kommunen und Netzbetreibern für einen Dialog auf Augenhöhe und eine verträgliche Planung mit größtmöglicher Akzeptanz bewährt hat", sagte Tennet-Vorstand Tim Meyerjürgens. Nur so habe sein Unternehmen seine bisherigen Netzausbauvorhaben in Schleswig-Holstein erfolgreich und pünktlich umsetzen können.

Partner setzen auf Dialog mit Menschen vor Ort

Ziel der neuen Kooperation ist auch, Prozesse wie Bürgerbeteiligung und Genehmigungsverfahren zu beschleunigen und unbürokratischer zu gestalten. "Wir sehen gute Chancen, dass wir so abgestimmter unterwegs sind, dass wir gut kommunizieren", sagte Dithmarschens Landrat Stefan Mohrdieck (parteilos).

Weitere Informationen Stromnetz: Wo für Suedlink ein Elbtunnel entstehen soll Die Leitung soll in Zukunft die Elbe bei Glückstadt unterqueren und einen eigenen Tunnel bekommen - zwischen Wewelsfleth und Wischhafen. mehr

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 16.11.2022 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Windenergie Strom Energiewende