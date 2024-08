Stand: 20.08.2024 09:39 Uhr Streik bei Schokoladenherstellern in Norderstedt

Bis Dienstagabend steht die aktuelle Produktion von Weihnachtsschokolade in Südholstein still. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss und Gaststätten (NGG) hat ihre Mitglieder zum Streik aufgerufen. Die Gewerkschaft rechnet damit, dass insgesamt 150 Beschäftigte der beiden Betriebe Barry Callebaut und Stollwerck in Norderstedt (Kreis Segeberg) ihre Arbeit niederlegen. Hintergrund sind festgefahrene Tarifverhandlungen. Die NGG fordert mindestens 360 Euro mehr Lohn.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 20.08.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Segeberg