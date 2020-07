Stand: 11.07.2020 11:13 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Stormarn: Feuerwehr rückt zu zwei Großbränden aus

Zwei Großbrände haben die Feuerwehren im Kreis Stormarn stundenlang beschäftigt. In Bad Oldesloe war kurz nach Mitternacht ein Feuer auf einem alten Fabrikgelände ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr war dort gelagertes Stroh in Brand geraten. Das Feuer griff dann auf eine Lagerhalle über, in der der Arbeiter-Samariter-Bund unter anderem Feldbetten und Zelte aufbewahrt.

Großbrand in Bad Oldesloe Schleswig-Holstein Magazin - 11.07.2020 19:30 Uhr In Bad Oldesloe ist gegen Mitternacht ein Feuer auf einem alten Fabrikgelände ausgebrochen. Etwa 130 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Die Brandursache war zunächst unklar.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

130 Feuerwehrleute waren im Einsatz

Ein Übergreifen der Flammen auf eine weitere Lagerhalle und auf Wohnhäuser in einem Neubaugebiet in der Nähe konnte verhindert werden. Allerdings stand der Wind ungünstig und zog nach Angaben von Augenzeugen direkt über die Stadt hinweg. Zeitweise waren etwa 130 Einsatzkräfte vor Ort. Mit einem Bagger riss die Feuerwehr das abbruchreife Gebäude ein, um besser an die Glutnester zu gelangen. Brandursache und Schadenshöhe sind noch unklar.

Zehn Kilometer von Bad Oldesloe entfernt, zwischen Fischbek und Elmenhorst, war die Feuerwehr ebenfalls im Einsatz. Dort waren in der Nacht auf einem Feld etwa 350 Strohballen in Brand geraten.

Weitere Informationen 00:48 NDR 1 Welle Nord Zwei Brände im Kreis Stormarn NDR 1 Welle Nord Zwei Großbrände haben die Wehren im Kreis Stormarn in den vergangenen Stunden beschäftigt. Audio (00:48 min) So ist die Feuerwehr im Land ausgerüstet Schweres Gerät für schwere Einsätze. Die richtigen Fahrzeuge sind wichtig für eine effektive Arbeit und Brandbekämpfung der Feuerwehren im Land. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.07.2020 | 10:00 Uhr