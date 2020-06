Stand: 08.06.2020 15:21 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Stolpe: Ofenbrand löst Feuer in Oldtimer-Lagerhalle aus

Ein Ofenbrand soll Ursache für das Feuer in einer Scheune auf Gut Bundhorst in Stolpe (Kreis Plön) sein. Das sagte Guts-Besitzerin Ingeborg Wandhoff NDR Schleswig-Holstein. In der Lagerhalle waren etwa 30 Young- und Oldtimer abgestellt. "Es ist leider nur Schrott übrig geblieben von den Autos. Aber es ist kein Mensch zu Schaden gekommen und dafür bin ich richtig dankbar", so Ingeborg Wandhoff. Zum Zeitpunkt des Ausbruchs sei noch eine Person in der Lagerhalle gewesen. Der Mann konnte sich aber rechtzeitig ins Freie begeben und einen Notruf absetzen, so die Besitzerin. Auch die Feuerwehr bestätigte, dass es keine Verletzten gab. Insgesamt waren 120 Einsatzkräfte vor Ort.

Schwierigkeiten bei Löscharbeiten

Nach Angaben der Feuerwehr ist es bei den Löscharbeiten zu Schwierigkeiten gekommen. Zum einen musste eine Mittelspannungsleitung, die längs zur Scheune verläuft, abgeschaltet werden, damit per Drehleiter von oben gelöscht werden konnte. Zum anderen war der erste Löschteich aufgrund der Trockenheit der letzten Wochen schnell leergepumpt gewesen. Um eine zweite Quelle anzapfen zu können, mussten etwa 600 Meter lange Leitungen gelegt werden. Im Zuge der Arbeiten kam auch ein Bagger zum Einsatz, der das Blechdach der Scheune zur Seite schob, nachdem die Stahlkonstruktion des Gebäudes nachgegeben und die etwa 30 Autos unter sich begraben hatte. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Nacht. Die Polizei vermutet einen Schaden im sechsstelligen Bereich.

Großfeuer zerstört Halle mit Oldtimern in Stolpe NDR 1 Welle Nord - 08.06.2020 08:00 Uhr Am Sonntagabend hat in Stolpe auf Gut Bundhorst eine Lagerhalle gebrannt. Dort standen mehrere Oldtimer in Flammen. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist noch unklar.







Großes Feuer auf Gut Bundhorst im Jahr 2005

Gut Bundhorst gibt es seit dem 16. Jahrhundert. Die jetzigen Besitzer hatten es zu einer der größten Putenzuchtstationen des Landes entwickelt. Seit einem Brand im Jahr 2005, bei dem Tausende Puten ums Leben kamen, wird das Gut nicht mehr bewirtschaftet. Heute werden Teile des Gutshofs als Ferienanlage genutzt. Auch in den Jahren 1979 und 1991 hatte es Großbrände auf Gut Bundhorst gegeben. Ingeborg Wandhoff will auf dem Areal eine neue Halle errichten.

