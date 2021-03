Stichwahlen auf Sylt und Fehmarn Stand: 07.03.2021 20:15 Uhr Auf den Inseln Sylt und Fehmarn haben die Menschen am Sonntag gewählt. In beiden Orten kommt es zu Stichwahlen der Bürgermeister-Kandidaten. In Preetz war die Wahl klarer.

Das Rennen um den Bürgermeister-Posten auf Sylt geht in eine neue Runde. Keiner der vier Kandidaten hat die nötige absolute Mehrheit erreicht. Die meisten Stimmen erhielt laut Wahlamt der Inselverwaltung Sylt Amtsinhaber Nikolas Häckel (parteilos), der auf 46,7 Prozent kam. Die zweitmeisten Stimmen holte Clemens Raab (CDU) mit 32,5 Prozent. Wer von den beiden die Verwaltung leiten wird, entscheiden die Wähler am 28. März bei einer Stichwahl.

Chancenlos waren Lars Schmidt (Zukunft) mit 14,8 Prozent und Ralf Obluda-Kruber (parteilos) mit 6,0 Prozent. Auf Sylt waren rund 13.000 Wahlberechtigte aufgerufen gewesen, zu wählen. Die Wahlbeteiligung lag bei 52,2 Prozent. Zur Gemeinde Sylt gehören die sieben Ortsteile Westerland, Archsum, Keitum, Morsum, Munkmarsch, Rantum und Tinnum.

Fehmarn: Stichwahl am 21. März

Auf der 13.000-Einwohner-Insel Fehmarn landete nach dem vorläufigen Gesamtergebnis Amtsinhaber Jörg Weber von der SPD mit 44,2 Prozent ganz vorne. Doris Klemptner (parteilos mit WUW-Unterstützung) erreichte mit 24,3 Prozent Platz zwei. Beide müssen sich am 21. März einer Stichwahl stellen. Die Wahlbeteiligung lag bei 55,1 Prozent.

Die Ergebnisse der anderen Kandidaten: Marco Eberle (Grünen-Stadtvertreter) kam auf 22,7 Prozent, Manuel von Schalscha-Ehrenfeld (FDP) auf 4,8 und Thomas Weber (parteiloser Einzelbewerber) auf 4,2 Prozent der Stimmen.

Preetz: 93,7 Prozent für Amtsinhaber Demmin

In Preetz stand der Sieger schon vorher fest. Amtsinhaber Björn Demmin (parteilos) trat ohne Gegenkandidat an. Vor sechs Jahren hatten sich noch fünf Bewerber zur Wahl gestellt. Demmin wurde am Sonntagabend mit 93,7 Prozent im Amt bestätigt. Die Wahlbeteiligung lag bei 30,6 Prozent. Demmin ist seit 2015 Bürgermeister in der rund 16.000-Einwohner-Gemeinde im Kreis Plön.

